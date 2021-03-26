Председателем женсовета рязанского Следкома назначена Ирина Котова

Председателем женсовета рязанского СУ СК назначена Ирина Котова (справа от генерала Владимира Никешкина).

25 марта в следственном управлении СК России по Рязанской области избрали председателя женского совета. По результатам голосования им стала старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Ирина Котова.

В состав женсовета также вошли сотрудницы следственного управления Наталья Басова, Ольга Берова, Олеся Гончарова, Елена Евдокимова, Светлана Лаврентьева, Светлана Мягкова, Наталья Тюрина, супруги сотрудников управления Вера Яковлева и Дарья Егорова, а также ветеран следственных органов, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Ирина Котова 2 февраля приказом главы регионального СК стала начальником пресс-службы. Ранее Ирина Александровна замещала должность старшего инспектора отделения по приему граждан и документообороту рязанского СК, а в 2017 году уехала в Ивановскую область, где стала помощником по работе со СМИ генерала Александра Булаева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!