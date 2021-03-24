Губернатор Любимов по-путински напомнил чиновникам, что времени на раскачку нет.

24 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов отчитался перед депутатами облдумы об итогах работы правительства в 2020 году. В своем докладе глава региона затронул и городские проблемы.

— Очень много проблем в Рязани: состояние дорожной сети, транспорт, освещение улиц, затянувшиеся ремонты, благоустройство территорий, — перечисляет депутатам и чиновникам Любимов. — Что я хочу сказать? Организовывать работу нужно так, чтобы люди чувствовали и видели результат. Зима сложная, люди устали от пандемии, раздражены. Так не раздражайте их еще больше!

Во время выступления губернатор ввернул в свою речь одну из популярных фраз президента Владимира Путина о «времени» и «раскачке».

— Времени на раскачку больше нет, пора навести порядок! Обращаюсь ко всем, кто работает во власти, к каждому руководителю на всех уровнях, не приму больше никаких отговорок, — заявил губернатор. — Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию. За свое действие либо бездействие придется отвечать. Меня не устраивает качество управления по многим позициям, и, соответственно, не стоит удивляться последующим кадровым решениям. Я чувствую личную ответственность за все, что происходит в регионе – и за хорошее, и за плохое. Пришло время новых решений.

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