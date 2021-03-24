Николай Любимов анонсировал жесткие кадровые решения во власти

24 марта во время отчета в Рязанской областной Думе губернатор Николай Любимов заявил, что не удовлетворен качеством управления по многим позициям и предупредил о «последующих кадровых решениях».

«Не приму больше никаких отговорок. Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию, и за свое действие либо бездействие придется отвечать!», - сказал Любимов.

Губернатор обратил внимание слушателей (а в зале были не только депутаты, но и его подчиненные) на состояние дорог, неэффективную работу в сфере ЖКХ, нечищенные улицы, мусор во дворах, перебои в работе общественного транспорта.

Вслед за губернатором будут отчитываться его заместители – по тем направлениям, которые они курируют. По словам Любимова, они должны будут предложить пути решения проблем, подпадающих под их ответственность.

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