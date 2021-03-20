Неизвестные перекопали дорогу на улице Быстрецкой

Вечером 19 марта неизвестные перекопали дорогу в районе домов №№19, 19 корпус 1. Такие жалобы появились в паблике «Типичная Рязань».

«Люди не могут ни проехать, ни пройти, про скорую и пожарных молчу. Документы рабочие не показывают», - говорится в сообщении.

В администрации Рязани вскоре сообщили, что коммунальщики от города там не работают.

— Это одна из строительных компаний проводит какие-то манипуляции со своими коммуникациями. Специалисты МКУ «УДТ» по Советскому району связались с организацией и попросили в понедельник предоставит все разрешающие документы, — ответили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти города никак не могут найти место складирования снега в микрорайоне Олимпийский. Люди груды снега видят, а чиновники нет (читать подробнее).

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