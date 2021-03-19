В Рязани в ямах и лужах улицы Семчинской застрял автобус №17

Многотонная машина застряла в луже.
Вечером в пятницу, 19 марта, в Рязани на улице Семчинской в огромной луже застрял автобус №17. Многотонная машина забуксовала на ледяных выбоинах, покрытых льдом. Водитель в ожидании технической помощи провел более часа.
Другие автобусы №17 и маршрутки №98 в это время разворачивались, не доезжая одной остановки до конечной.
Инцидент еще раз подчеркнул обоснованность жалоб местных жителей на отвратительное состояние дорог и тротуаров.
Напомним, что ранее из-за нечищеного снега движение автобусов №17 на улице Семчинской на несколько дней отменяли.
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