В Рязани в ямах и лужах улицы Семчинской застрял автобус №17

Многотонная машина застряла в луже.

Вечером в пятницу, 19 марта, в Рязани на улице Семчинской в огромной луже застрял автобус №17. Многотонная машина забуксовала на ледяных выбоинах, покрытых льдом. Водитель в ожидании технической помощи провел более часа.

Другие автобусы №17 и маршрутки №98 в это время разворачивались, не доезжая одной остановки до конечной.

Инцидент еще раз подчеркнул обоснованность жалоб местных жителей на отвратительное состояние дорог и тротуаров.

Напомним, что ранее из-за нечищеного снега движение автобусов №17 на улице Семчинской на несколько дней отменяли.

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