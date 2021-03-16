Рязань остается в плену транспортного коллапса?

Этой зимой городской транспорт подводил рязанцев именно тогда, когда он был больше всего нужен, - в мороз и метели. Фото: vk.com/rzn_city | Александр МИЛЮХИН

9 марта Николай Любимов, возмущенный работой общественного транспорта, уборкой снега и ремонтом дорог в Рязани, вмешался в сферу ответственности городских властей и провел 20-минутный мастер-класс, как управлять муниципальным хозяйством.

Глава региона подверг жесткому анализу все аспекты организации работы городских служб плоть до целесообразности закупок, кадрового наполнения и стимулирующей системы оплаты труда. На справедливые замечания и дельные советы замглавы горадминистрации Владимир Бурмистров ответил, разумеется, в будущем времени, мол, все правильно, приступаем к работе. Тем самым дав понять, что его самого все эти вопросы прежде не сильно волновали. Ведь в качестве оправданий городские чиновники предъявили на заседании и неожиданную зиму, и трехкратные нормы осадков, и некстати затянувшийся ремонт дорог на Куйбышевском шоссе и улице Ленина, и недобросовестность коммерческих перевозчиков.

На заседании правительства губернатор Николай Любимов подверг жесткой критике работу городской администрации по организации работы общественного транспорта в Рязани.

Однако нынешние авральные меры по организации уборки города и сохранению муниципального общественного транспорта – всего лишь закономерный итог многолетнего процесса по уничтожению городского хозяйства, финальный аккорд в котором суждено было сыграть ростовской команде управленцев.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА

История развала рязанской системы общественного транспорта началась еще задолго до появления «эффективных» менеджеров с берегов Дона. Именно при коренных рязанских чиновниках город заполонили коммерческие маршрутки, забрав большую часть пассажиров у муниципального транспорта. В то время как во всем цивилизованном мире муниципалитеты осуществляют монополию на пассажирские перевозки в городе, в Рязани щедрые чиновники решили поделиться выручкой с коммерсантами, которые, разумеется, были неслучайными и сразу вошли в коррупционные сделки с ответственными сотрудниками мэрии. Так управленцы, которым мы платим зарплату большую, чем имеем сами, продали интересы горожан за нелегальные премиальные выплаты.

Следующим актом трагедии уже ослабленного общественного транспорта стало уравнивание цен на проезд в муниципальных автобусах, троллейбусах и коммерческих маршрутках. С этого момента только у льготников остались причины пользоваться городским транспортом, остальные граждане стали выбирать более мобильное перемещение и более разветвленную маршрутную сеть коммерсантов.

Очередное предательство интересов муниципального транспорта осуществили тоже свои. Весной 2016 года директор МУП «Автоколонна 1310» Николай Воронин был заподозрен в закупках топлива для автобусов по завышенной цене и отстранен от должности. По оценкам ОНФ, «предприимчивые» управленцы могли вывести из оборота вверенного им государством предприятия в личный карман до 30 миллионов рублей.

Подхвативший эстафетную палочку новый и. о. директора МУП «Автоколонна 1310» Андрей Михно, при прошлом руководителе работавший замом по перевозкам, продолжил заданный курс. Выгодную тему закупки топлива творчески переосмыслили, от очевидного завышения цен отказались, решили поэкспериментировать с качеством. Именно тогда «по необъяснимым причинам» муниципальным предприятием было закуплено дешевое судовое дизельное топливо вместо обычного, что прикончило двигатели почти всех новеньких ЛиАЗов, находившихся в автопарке. Именно в тот момент, как, должно быть, помнят рязанцы, на улицы города на смену свежим белозеленым автобусам вновь вышли невесть откуда взявшиеся потрепанные жизнью «Икарусы». Оказалось, что только эти детища советсковенгерского автопрома смогли пережить эксперимент с судовым топливом.

14 октября 2019 года имущество МУП «Автоколонна 1310» выставили на торги. К этому драматическому финалу предприятие целенаправленно вели несколько лет.

КАК ДОБИЛИ РЯЗАНСКИЙ АВТОБУС

Казалось, куда больше, но прибывшая в Рязань ростовская команда управленцев придала делу «оптимизации» муниципального транспорта новый импульс. Из числа рязанцев были выбраны деятельные чиновники, которые должны были оказать практическую помощь в замыслах южан.

Начали с места в карьер и уже с 1 декабря 2017 года, прикрываясь благой идеей спасения городского транспорта, взвинтили цены на проезд с 19 до

23 рублей, пригласив маршрутчиков сделать то же самое.

В тот момент даже коммерсанты удивились такой дерзости. Сразу стало понятно, что если транспорт спасают, на 20% поднимая цены на проезд, значит, от муниципальных автобусов и троллейбусов точно хотят избавиться. Данная инициатива исходила от ростовской команды и была поддержана тогдашним мэром Рязани Сергеем Карабасовым, почитателем управленческого таланта дончан.

Отток пассажиров из-за роста цен на проезд привел муниципальный транспорт на грань жизни и смерти. Особенно тяжело пришлось автобусному парку. Но как оказалось, это был запланированный акт драмы – и. о. директора МУП «Автоколонна 1310» Андрей Михно в четком соответствии с ростовским планом вел вверенное ему предприятие к банкротству. Это и случилось 14 октября 2019 года. Имущество обескровленного, разграбленного чиновниками предприятия выставили на торги. Большая часть подвижного состава была выкуплена по символическим ценам МУП «Управление Рязанского троллейбуса». То есть фактически, план оптимизации предполагал слияние двух муниципальных транспортных предприятий в одно.

Вы спросите, зачем это было нужно ростовской команде? Очевидно, чтобы с выгодой для себя реализовать недвижимость, высвобожденную в результате объединения предприятий. Как, например, произошло с главным депо Управления Рязанского троллейбуса на Дзержинке, которое передали под застройку.

За образцовое выполнение задания и. о. директора МУП «Автоколонна 1310» Андрей Михно загодя, еще до объявления его предприятия банкротом, был назначен начальником Управления транспорта администрации города Рязани в помощь ростовскому управленцу Владимиру Бурмистрову, который в тот момент уже состоял в должности заместителя главы горадминистрации. Очевидно, что с таким послужным списком, как у Андрея Михно, ему можно было доверить только распространение опыта по «оптимизации» общественного транспорта на все муниципальные автопредприятия Рязани. Как показало время, импорт таких людей во власть привел к единственно ожидаемому результату – развал городского транспорта в дальнейшем стал итогом решений Бурмистрова и Михно.

УПРАВЛЕНЦЫ-ЛИКВИДАТОРЫ

Все понимали, что под словами об объединении двух муниципальных перевозчиков в один МУП на самом деле скрывается ликвидация «Автоколонны 1310» с навешиванием неликвидного имущества этого предприятия на еще хоть както державшееся на плаву МУП «Управление Рязанского троллейбуса».

Что конкретно заполучило УРТ от бывшего автобусного парка, неизвестно, но только после «объединения» рязанские автобусы окончательно исчезли с городских маршрутов. В этой связи интересна судьба трех новеньких НефАЗов на метане, которые ТРЦ «М5 Молл» в 2017 году подарил городу в обмен за продление маршрута автобуса №4 до их торгового центра в Дягилеве. Условием бизнесменов было обязательное курсирование этих машин по данному маршруту, что до ликвидации «Автоколонны 1310» старательно выполнялось. Однако потом белые НефАЗы, расписанные рекламой «М5 Молл», таинственным образом исчезли не только с маршрута №4, но и с городских улиц вообще.

После ликвидации «Автоколонны 1310» с улиц Рязани исчезли три белых НефАЗа, подаренные в 2017 году муниципалитету ТРЦ «М5 Молл». Чиновники утверждают, что они были проданы МУП «УРТ» и курсируют по городским маршрутам.

Мы поинтересовались у горадминистрации судьбой этих машин, и оказалось, что они были проданы МУП «УРТ», когда банкротилась «Автоколонна 1310», и что якобы они продолжают ходить по городским маршрутам. После нашего запроса (совпадение?) нашим читателям удалосьтаки засечь один такой автобус в Рязани, о чем они просигнализировали в редакцию. Но где еще две подаренных коммерсантами машины? И почему они не на маршруте №4? Мы продолжим поиски и уже запросили в управлении транспорта возможность устроить фотосессию сразу с тремя НефАЗами.

Чтобы заместить исчезнувшие автобусы «Автоколонны 1310», ростовчанами в город был приглашен частный иногородний перевозчик, который взял под контроль МУП «УРТ» и в кратчайшие сроки наводнил Рязань свезенным отовсюду транспортом. Пассажиры могли в этом лично удостовериться, когда в некоторых автобусах с удивлением читали в бегущей строке названия неведомых им остановок. Одно из этих названий так заинтересовало редакцию, что мы даже разыскали в Новосибирске настоящую улицу Татьяны Снежиной. Именно туда нас пытался увезти «рязанский» автобус.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ

Однако неожиданно на пути великих ростовских комбинаторов встала эпидемия коронавируса. Весенние ограничения на перемещение по городу до предела снизили пассажиропоток, а иногородний перевозчик не смог продемонстрировать чудеса в управлении транспортным предприятием. В итоге с экзотическими автобусами из других регионов пришлось расстаться и вновь изыскивать резервы в автопарке бывшей «Автоколонны 1310», ныне перекочевавшем в МУП «УРТ». В нем по большей части удалось найти только воспоминания. Поэтому пассажирские перевозки в 2020 году взвалили на себя троллейбусы и маршрутки. Качество услуг стало ухудшаться день ото дня.

Вдобавок осложнилась дорожная ситуация. Две затяжные реконструкции дорог на Касимовском шоссе и улице Ленина перетасовали маршруты и увеличили время движения половины общественного транспорта. Давно не обновлявшийся парк троллейбусов, обескровленный равной ценой за проезд с частниками, не мог заместить сократившееся до предела автобусное сообщение. А маршрутки, как выявило декабрьское расследование «Комсомолки», и вовсе не обязаны ходить по расписанию. Оказалось, что при заключении договоров на пассажирские перевозки администрация в лице управления транспорта не указывало точное расписание движения по маршруту, ограничиваясь абстрактными фразами типа «перевозчики завершают свою работу после 23:00». В итоге бесконтрольные маршрутки стали ездить только тогда, когда им это выгодно. Да и само число микроавтобусов на коммерческих линиях заметно сократилось.

Удивительно, но управление транспорта долгое время никак не отслеживало оснащенные системой спутникового наблюдения маршрутки. В итоге, на заседании правительства 9 марта Владимир Бурмистров констатировал, что коммерческие перевозчики, такие как ИП Глебов и «Рязаньпассажиртранс», лишь на треть соблюдают расписание движения. Дошло до того, что горожане этой зимой регулярно оставались без нужного транспорта. Люди мерзли на остановках, недобрым словом поминая заезжих чиновников, разгромивших городской транспорт.

Владимир Бурмистров констатировал, что некоторые коммерческие перевозчики лишь на треть соблюдают расписание движения. Но кто это допустил?

– Сынок, как пройти в администрацию к Бурмистрову? – с таким неожиданным вопросом обратился к нашему корреспонденту на остановке «Политехнический институт» дедушка лет 70 в армейском тулупе. – Представляешь, утром с женой поехали на Богородское кладбище на автобусе №2, узнали у водителя, когда будет обратный рейс. Пришли заранее к 11:30, а уехали только в 14:30. Три часа на морозе минус 15. Что чиновники с транспортом натворили? Звери!

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Как всегда неожиданной для южной команды стала нормальная русская зима. Городские власти оказались не готовы своевременно очищать город от снега, из-за чего в дни снегопадов в Рязани наступал транспортный коллапс. Зауженная из-за сугробов проезжая часть и бесконечные пробки временами делали бессмысленным пользование общественным транспортом. Люди вереницами шли пешком по пухляку на Московский и в Дашково-Песочню. За это Владимиру Бурмистрову уже пришлось отвечать перед губернатором. Причем в ходе объяснений 9 марта выяснилось, что замглавы горадминистрации в стремлении исправить ситуацию с уборкой снега допустил, по его же собственным словам, «стратегический просчет» и на выделенные региональным бюджетом деньги купил не ту коммунальную технику. Как отметил губернатор, приобретенные комбинированные дорожные машины (КДМ) не в полной мере соответствуют потребностям города зимой – их невозможно использовать для расчистки дворов и тротуаров от снега.

Кроме того, спецтехника была закуплена не на заводе по цене производителя, а через фирму-посредника по явно завышенной цене. Мы провели небольшое расследование, и оказалось, что единственным поставщиком по закупке, которую производило Управление благоустройства города Рязани, выступило некое ООО «ФГК», специализирующееся на торговле бытовыми товарами для клининга (заявка номер 191 от 28 октября 2020 года). Ранее эта фирма лишь четырежды работала по госконтрактам и причем на незначительные суммы. Обращает на себя внимание срок поставки спецтехники – всего 15 дней. Это означает, что сделка заранее готовилась, и едва ли подрядчик мог быть иным.

Шесть коммунальных автомашин КДМ были проданы городу за внушительную сумму 63 157 896 рублей. Даже беглый анализ данных транспортных средств показал, что стоимость может быть завышена. Так стоимость базы комбинированной дорожной машины (КамАЗ или МАЗ) составляет до 5 миллионов рублей, стоимость навесного оборудования (пескорасбрасыватель и т. д.) – предположительно, до 1 миллиона рублей, стоимость монтажа оборудования – в пределах 700 тысяч рублей. Таким образом, редакция выдвигает версию, что стоимость единицы спецтехники никак не должна превышать 7 миллионов рублей. Умножаем на шесть машин и получаем сумму 42 миллиона рублей.

И за что в таком случае переплатили еще 21 миллион рублей? Обращаемся в прокуратуру и Счетную палату Рязанской области с призывом разобраться в этой сомнительной сделке и проверить обоснованность расходования бюджетных средств.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Сегодня с горечью приходится констатировать, что впервые за всю историю Рязани на наших глазах общественный транспорт оказался не в состоянии в полной мере справиться со своими функциями. Даже в трудные 90-е годы ситуация была лучше. Да, троллейбусы и автобусы, бывало, ходили набитые битком, но никто на остановках не оставался, транспорт следовал по расписанию до поздней ночи, а пассажиров было в разы больше, чем сейчас. Причем город справлялся с перевозкой людей своими силами, без участия коммерческих маршруток. Разорение общественного транспорта несколькими поколениями чиновников, венцом которого стали ростовские управленцы, привело Рязань к транспортному кризису.

Сегодня в ситуацию вмешался губернатор, удалось договориться о передаче нашему городу столичных автобусов и троллейбусов с пробегом, в МУП «УРТ» заменили руководство, из городского управления транспорта уволили Андрея Михно.

И эти меры в скором времени, наверное, улучшат ситуацию в городе. Но дальше встанет вопрос создания системы управления городским транспортом, к которому временщикичиновники просто не готовы. И тогда вновь начнутся махинации с закупками топлива, исчезновение автопарка, стратегические просчеты в покупке спецтехники и новые удорожания проезда. Ведь благополучие города зависит не от денег, которые в него вливаются, а от чистоты рук, через которые эти средства проходят.

НА ЗАМЕТКУ

Пора искать новых, более эффективных управленцев, чтобы возродить муниципальный транспорт.

Ситуация с транспортом сегодня настолько запущена, что требуются кардинальные шаги по его восстановлению. Во-первых, нужно до предела насытить машинами все муниципальные маршруты. Во-вторых, необходимо заморозить цену на проезд до тех пор, пока она не станет выгоднее, чем у коммерческого транспорта. В-третьих, нужно постепенно сокращать коммерческие маршруты, прежде всего те, которые дублируют следование муниципального транспорта.

В конечном итоге, частникам должны остаться только линии, соединяющие центр и периферию города. Чтобы реализовать это, нужны новые кадры в администрации города и воля к переменам.

Дорогие читатели, а как вы считаете, кто из рязанских специалистов или общественных деятелей мог бы более успешно руководить направлениями, за которые сегодня отвечает замглавы администрации Владимир Бурмистров? Своими мыслями и предложениями вы можете поделиться с нами по телефону редакции: (4912) 95-78-86 или email: kp62@list.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вместе пересчитаем машины на линии

На заседании регионального правительства 9 марта заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров заверил губернатора:

– Мы дополнительно выпустили до 12 автобусов большого класса на 17-й магистральный маршрут. Коммерческому перевозчику по 98-му маршруту мы увеличили число единиц транспорта до 30.

Поскольку визуально этот тезис трудно опровергнуть и еще труднее подтвердить, мы проведем журналистский эксперимент и в один из дней подежурим на конечных этих маршрутов, чтобы убедиться, сколько именно машин работает на линиях. Приглашаем всех желающих читателей присоединиться в качестве народных контролеров.

А пока от лица редакции просим прокуратуру Рязанской области провести надлежащую проверку по некачественному оказанию услуг жителям нашего города.