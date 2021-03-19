В ДТП на Северной окружной с участием грузовика пострадал водитель «Нивы».

Полиция прокомментировала ДТП на Северной окружной дороге с участием грузовика, которое произошло 18 марта.

По данным ДПС, 56-летний водитель за рулем автомобиля «Нива» при перестроении из одной полосы в другую, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшемся в попутном направлении «Камазом». За рулем грузового автомобиля находился 29-летний житель Рязанского района.

Движение по Северной окружной Рязани парализовало из-за ДТП с грузовиком.

В результате дорожного происшествия водителя «Нивы» с травмами госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человек травмированы.

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