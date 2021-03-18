Движение по Северной окружной Рязани парализовало из-за ДТП с грузовиком

Фото: "Новости Рязани ВКонтакте".

В четверг, 18 марта, на Северной Окружной дороге Рязани произошло серьезное ДТП, практически полностью парализовавшее движение по направлению к центру города. В районе АЗС «Успех» столкнулись автомобили «Нива» и КАМАЗ.

Известно, что к месту происшествия выезжал пожарный автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Рязанской области, в результате происшествия пострадал водитель «Нивы».

Обстоятельства аварии уточняются.

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