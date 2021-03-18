На улице Есенина в Рязани в жесткое ДТП попало такси

Фото с места ДТП.

В среду, 17 марта, примерно в 0.45 на улице Есенина в Рязани произошло жесткое ДТП. 42-летний житель областного центра, управляя автомобилям Daewoo, двигаясь по улице Есенина, столкнулся с автомобилем Volkswagen. За рулем второй иномарки-такси находился 47-летний водитель.

В результате автоаварии пострадали два пассажира автомобиля Volkswagen в возрасте 30-ти и 38-ми лет. Они доставлялись в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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