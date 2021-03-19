Администрации Рязани поручили найти владельца перехода на Московском шоссе

18 марта на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы рассмотрели обращение депутатов по соблюдению требований Правил благоустройства.

Депутаты напомнили про случай, когда с надземного пешеходного перехода в районе автовокзала «Центральный» на легковой автомобиль рухнула огромная глыба льда.

Чиновники тогда оперативно отреагировали на жалобу и ответили, что надземный пешеходный переход принадлежит и обслуживается некоммерческим партнерством «Переход» (читать подробнее и смотреть фото).

Однако, по словам депутата Трушиной, до сих пор нет четкого ответа, кто является собственником перехода.

«Нужно получить документ, кто является собственником. Право собственности не зарегистрировано в Рязани ни у кого», — цитирует депутата «МедиаРязань».

Депутаты поручили чиновникам в ближайшее время определиться с собственником перехода и усилить контроль за уборкой крыш всех надземных пешеходных переходов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!