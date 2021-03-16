Из-за подъема воды в Оке в Рязанской области закрыли пешеходную переправу

С 16 марта из-за поднятия уровня воды в Оке и изменением структуры льда прекратила работу пешеходная ледовая переправа у села Юшта Шиловского района. Об этом сообщает министерство транспорта Рязанской области.

Переправу у села Юшта открыли 10 декабря прошлого года. Эксплуатировалась она 96 дней.

«Транспортное сообщение жителей сел Юшта, Санское и Федосеево-Пустынь с райцентром Шилово не нарушено, имеется объездная дорога. С началом сезона навигации откроется паромная переправа», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за подъема воды в Оке в Рязанской области ограничили движение по мостам (читать подробнее).

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