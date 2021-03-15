Из-за подъема воды в Оке в Рязанской области ограничили движение по мостам

В связи с подъемом уровня воды и увеличением водного зеркала реки Оки в Спасском районе наплавной мост у села Троица работает только в режиме пропуска пешеходов и легковых автомобилей. По мосту запрещено движение грузового транспорта. Об этом сообщает министерство транспорта Рязанской области.

Что касается движения по наплавному мосту у села Фатьяновка, то там все проходит по «фактической погоде», но 16 марта мост планируют закрыть для всех видов транспорта, а также пешеходов.

«Уважаемые автомобилисты, учитывайте эту информацию при планировании маршрута», - говорится в сообщении минтранса.

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