Рязанцы начинают отказываться водить детей в детсады из-за вонючего воздуха

Из-за вонючего воздуха в Дашково-Песочне рязанцы начинают отказываться водить детей в детсады. Об этом сообщаются активисты «Дышим чистым».

«Сегодня к нам обратилась жительница дома по улице Советской Армии и пожаловалась на невозможную вонь, от которой задыхается вся ее семья. В связи с этим женщина отказалась вести ребенка в сад и позвонила воспитателю, чтобы предупредить об этом. Та в свою очередь сказала, что запах в помещении очень сильный и дети кашляют, хотя никто из них не болеет», - говорится в сообщении.

Кроме того, активисты опубликовали данные на 16 марта, которые показывают превышения ПДК по сероводороду и диоксиду серы:

- пост 1 (Мирный): от 4 до 6,25 ПДК по сероводороду;

- пост 2 (ул. Зубковой, 27/4): от 1,34 до 1,74 ПДК по диоксиду серы.

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