Уровень загрязнения воздуха в Рязани вновь оказался повышенным

Рязанский Гидрометцентр подготовил отчет по мониторингу, в котором указал, что в феврале 2021 года уровень загрязнения воздуха в Рязани оказался повышенным.

Как указывают специалисты, наибольший вклад в загрязнение воздуха внесли концентрации взвешенных веществ в поселке Сысоево и в микрорайоне Строитель.

«Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода, фенола и формальдегида в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало», — говорится в документе.

Отметим, что в ночь на 24 февраля в Рязани произошел очередной выброс сероводорода. Об этом заявили общественники. Власти Рязани и области с осени прошлого года так и не могут назвать предприятие, которое [или которые] отравляет рязанцев – детей и взрослых (читать подробнее).

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