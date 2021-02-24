В Рязани произошел мощный выброс сероводорода – горожане жалуются на вонь

В ночь на 24 февраля в Рязани произошел очередной выброс сероводорода, сообщает паблик «Дышим чистым».

«Ночная травля сероводородом в ночь на 24 февраля! Начиная с 03:00 и до 04:00 произошел сильный выброс сероводорода. Поселок Мирный (пост 1) — 21 ПДК м.р.

улица Зубковой 27/4 (пост 2) — 12,37 ПДК м.р. Учитывая погодные условия (почти полного штиля), вещество медленно распространяется по жилым кварталам, отравляя все вокруг и проникая в жилые помещения горожан», - говорится в сообщении.

Напомним, что с лета-осени прошлого года рязанцы массово жаловались на вонь в Рязани. Власти и прокуратура провели массу проверок, но до настоящего времени так и не назвали виновника в отравлении воздуха.

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