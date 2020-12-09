В районе больницы №11 в Рязани превышен уровень сероводорода

С 5 по 7 декабря, преимущественно ночью, в районе рязанской больницы №11 (улица Новоселов, 26) специалисты минприроды зафиксировали превышение уровня сероводорода - наиболее пахучего вещества. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили чиновники ведомства, отвечая на жалобу рязанцев:

«Сильнейшая вонь тухлой капусты, тухлых яиц и потрохов проникает в наши квартиры. Где контролирующие органы?»

«Полученная информация о зафиксированных превышениях была направлена в контрольно-надзорные органы для принятия необходимых мер реагирования в рамках полномочий ведомств», - отрапортовали власти.

Кроме того, в минприроды напомнили, что стационарные посты в микрорайонах Дашково-Песочня и Канищево, а также в районе кремля круглосуточно мониторят за состоянием атмосферного воздуха.

Ранее чиновники министерства природопользования сетовали, что никак не могут получить результаты проверок по вонючему воздуху в Рязани (читать подробнее).

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