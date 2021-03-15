На закупку лекарств от коронавируса Рязанской области выделили 28 млн рублей

Рязанская область получит дополнительные 28 млн 146,9 тысяч рублей на закупку лекарств для лечения больных коронавирусом, сообщает пресс-служба областного правительства.

Поступление федеральных денег в регион позволит «продолжить своевременно оказывать необходимую помощь пациентам с COVID-19».

По словам губернатора Николая Любимова, «колоссальная федеральная поддержка позволяет не прерывать эту работу».

Отметим, 15 марта в Рязанской области выявили 59 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 402 рязанцев (читать подробнее).

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