Все о коронавирусе в Рязанской области на 15 марта

В понедельник, 15 марта, в Рязанской области выявили 59 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 402 рязанцев.

Поправился за сутки 46 человек. Общее количество выздоровевших – 23 505 человек.

Впервые с прошлого вторника обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса по-прежнему значатся 329 рязанцев.

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