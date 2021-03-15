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Коронавирус Covid-1915 марта 2021 11:41

Все о коронавирусе в Рязанской области на 15 марта

Оперативная группа опубликовала свежую сводку
Источник:kp.ru
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В понедельник, 15 марта, в Рязанской области выявили 59 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 402 рязанцев.

Поправился за сутки 46 человек. Общее количество выздоровевших – 23 505 человек.

Впервые с прошлого вторника обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса по-прежнему значатся 329 рязанцев.

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Коронавирус в Рязани