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Коронавирус Covid-1915 марта 2021 10:36

Карантинные ограничения сняты во всех рязанских детских садах

Оперативная группа обновила информацию о коронавирусе в образовательных учреждениях
Источник:kp.ru
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15 марта появилась свежая информация о коронавирусе в образовательных учреждениях Рязанской области. Эти данные оперативная группа обновляет каждую неделю.

По состоянию на понедельник противоэпидемические мероприятия продолжается в 16 образовательных учреждениях. В сравнении с предыдущей неделей школ стало на семь (!) меньше – теперь таковых не 18, а 11. Количество ссузов не изменилось – три. Количество вузов также уменьшилось – неделю назад было три, стало два.

В детских садиках Рязанской области на данный момент противоэпидемические мероприятия не проводятся – ограничений по посещению нет.

Коронавирус в Рязани