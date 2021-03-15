Карантинные ограничения сняты во всех рязанских детских садах

15 марта появилась свежая информация о коронавирусе в образовательных учреждениях Рязанской области. Эти данные оперативная группа обновляет каждую неделю.

По состоянию на понедельник противоэпидемические мероприятия продолжается в 16 образовательных учреждениях. В сравнении с предыдущей неделей школ стало на семь (!) меньше – теперь таковых не 18, а 11. Количество ссузов не изменилось – три. Количество вузов также уменьшилось – неделю назад было три, стало два.

В детских садиках Рязанской области на данный момент противоэпидемические мероприятия не проводятся – ограничений по посещению нет.