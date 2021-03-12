Дом на Баженова передали региональному Фонду защиты прав дольщиков

Недостроенный дом на улице Баженова наконец-то передали региональному Фонду защиты прав дольщиков. Об этом сообщает министерство строительства Рязанской области.

«12 марта состоялось заседание в Арбитражном суде с участием конкурсного управляющего, а также представителей Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и минстроя. Суд вынес определение о передаче региональному Фонду объекта незавершенного строительства ООО «Инжстрой», - говорится в сообщении.

Однако эта новость особого оптимизма дольщикам не внушила. Как написала в комментариях одна из рязанок, следующий этап – прием-передача земельных участков и объекта незавершенного строительства, а также их регистрация в регпалате.

«Сколько по времени займет эта процедура? Когда по срокам будут объявлены торги по поиску застройщика? Надеемся, что чиновники фонда и минстроя, наконец, начнут работать оперативно и не станут, как всегда, бесконечно затягивать процесс. Мы уже вышли за пределы всех пессимистичных сроков вашей "дорожной карты"», - написала женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!