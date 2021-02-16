Суд по передаче рязанских недостроев Фонду дольщиков перенесли на середину марта

В Рязани до середины марта отложили суд о передаче недостроев на Баженова и Стройкова Фонду защиты прав дольщиков. Об этом сообщил региональный минстрой на странице губернатора Николая Любимова в «ВК», отвечая на возмущение рязанки Анастасии Петровой.

«Почему затягивается достройка дома на Баженова? Такое ощущение, что это делается намеренно. Уже который раз на максимальные сроки откладываются судебные заседания по пустяковому вопросу, — пишет женщина. — Что это? Халатность чиновников? Неспособность подготовить пакет документов для суда? Равнодушие и наплевательское отношение к людям? Намеренные действия? Наблюдательным Советом принято решение о достройке еще в октябре прошлого года. Четвертый месяц не могут решить вопрос на местном уровне! Теперь еще месяц до очередного судебного заседания! Сколько можно ждать?»

По словам женщины, дольщики вынуждены платить ипотеку и снимать жилье одновременно. У многих есть дети, а во время пандемии резко упали доходы.

— В настоящее время судебное заседание отложено до 12 марта. Арбитражный суд дополнительно запросил документы, подтверждающие размер текущих требований, — коротко ответили чиновники.

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