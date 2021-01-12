Перед самым Новым годом Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил ходатайства регионального Фонда защиты прав дольщиков о намерении взять в собственность два долгостроя – дом №34 по улице Баженова и дом №64 по улице Стройкова. Ранее эти дома возводили компании ООО «Альфа-Рязань» и ООО «Инжстрой».Фонд защиты дольщиков просил суд признать застройщиков банкротами, открыть конкурсное производство, а также приобрести их объекты незавершенного строительства. Таким образом, уже сам Фонд желает выступить в качестве застройщика.Рассмотрение заявление назначено на 13 января.Напомним, в середине декабря прошлого года губернатор Николай Любимов сообщил, что из регионального бюджета уже перечислено 15 миллионов рублей в фонд строительства на 2020 год. Всего же область предусмотрела на достройку домов - 45 миллионов рублей (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!