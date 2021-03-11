Большая часть московских троллейбусов в Рязани пошла на запчасти.

Средний показатель исполнения расписания МУП УРТ превышает 70%, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Однако 7 марта на одном из маршрутов зафиксировали нарушения – вечером на линию не вышел троллейбус.

«В связи с этим, исполняющий обязанности руководителя Управления рязанского троллейбуса будет привлечен к дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что из 88 единиц техники, полученной из столицы, на линию вышли 35. Остальные машины специалисты УРТ используют как «доноров» запасных частей, в том числе таких дорогостоящих, как тяговые и редукторы.

В настоящее время из 188 троллейбусов ежедневно на линию выходят 90-92, но уже в следующем квартале количество машин планируют увеличить до 102.

Что касается автобусов, то из 82 единиц техники, находящейся на балансе УРТ, более 60 ежедневно выходит на маршруты. Все машины находятся в рабочем состоянии, но часть из них – на плановом ремонте. Еще 20 автобусов планируется взять в лизинг.

Ранее чиновники и депутаты изучили данные системы ГЛОНАСС и отметили, что некоторые коммерческие перевозчики серьезно снизили количество рейсов, чем нарушили утвержденное расписание (читать подробнее).

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