Бурмистров: Перевозчиков, не соблюдающих расписание, будем наказывать

Бурмистров: Маршрутчиков, не соблюдающих расписание, будем наказывать.

10 марта состоялось совещание по работе коммерческих перевозчиков и МУП «УРТ», сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновники и депутаты изучили данные системы ГЛОНАСС и отметили, что некоторые перевозчики серьезно снизили количество рейсов, чем нарушили утвержденное расписание.

Кого из маршрутчиков записали в нарушители на отдельных маршрутах:

- ИП Кочарян — в январе и феврале выполнил 33% и 41% от плана расписания;

- ИП Глебов — выпуск порядка 30% от планового количества рейсов;

- ООО «РязаньПассажирТранс» — на отдельных маршрутах 29-40% от плана;

- ООО «РТК Возрождение» — 47% от плана;

- ИП Гирина — 13% в январе и 14% в феврале;

- ИП Пряхина — 42% в январе и 46% в феврале.

— Требуем в кратчайшие сроки привести свои показатели в соответствие, — заявил заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. — К злостным нарушителям начинаем применять меры воздействия.

По словам чиновника, если ситуацию не исправят в течение месяца, к перевозчикам применят меры гражданско-правового характера.

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