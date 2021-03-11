Бурмистров: Перевозчиков, не соблюдающих расписание, будем наказывать

Бурмистров: Маршрутчиков, не соблюдающих расписание, будем наказывать.
10 марта состоялось совещание по работе коммерческих перевозчиков и МУП «УРТ», сообщает пресс-служба городской администрации.
Чиновники и депутаты изучили данные системы ГЛОНАСС и отметили, что некоторые перевозчики серьезно снизили количество рейсов, чем нарушили утвержденное расписание.
Кого из маршрутчиков записали в нарушители на отдельных маршрутах:
- ИП Кочарян — в январе и феврале выполнил 33% и 41% от плана расписания;
- ИП Глебов — выпуск порядка 30% от планового количества рейсов;
- ООО «РязаньПассажирТранс» — на отдельных маршрутах 29-40% от плана;
- ООО «РТК Возрождение» — 47% от плана;
- ИП Гирина — 13% в январе и 14% в феврале;
- ИП Пряхина — 42% в январе и 46% в феврале.
— Требуем в кратчайшие сроки привести свои показатели в соответствие, — заявил заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. — К злостным нарушителям начинаем применять меры воздействия.
По словам чиновника, если ситуацию не исправят в течение месяца, к перевозчикам применят меры гражданско-правового характера.
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