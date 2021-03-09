Число заражений COVID-19 в Рязанской области превысило 25 тысяч

61 новый положительный тест на коронавирусную инфекцию выявили в Рязанской области 9 марта. Это повторение минимума 2021 года. Всего с весны 2020-го зарегистрировано уже 25042 случаев COVID-19.
Примечательно, что число выздоровевших в официальной статистике вновь превысило число заболевших. От заразы излечились еще 69 человек.
Новых смертельных случаев на этот раз не регистрировалось. Жертвами коронавируса по-прежнему признаны 314 человек.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Минздрав прокомментировал избыточную смертность в Рязанской области
Чиновники от медицины не отрицают, что людей с COVID-19 умерло больше, чем отражает статистика (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!