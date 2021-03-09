Число заражений COVID-19 в Рязанской области превысило 25 тысяч

61 новый положительный тест на коронавирусную инфекцию выявили в Рязанской области 9 марта. Это повторение минимума 2021 года. Всего с весны 2020-го зарегистрировано уже 25042 случаев COVID-19.

Примечательно, что число выздоровевших в официальной статистике вновь превысило число заболевших. От заразы излечились еще 69 человек.

Новых смертельных случаев на этот раз не регистрировалось. Жертвами коронавируса по-прежнему признаны 314 человек.

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