Минздрав прокомментировал избыточную смертность в Рязанской области

Чиновники от медицины не отрицают, что людей с COVID-19 в Рязанской области умерло больше, чем отражает статистика, но смотрят на это по-своему. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минздрав Рязанской области прокомментировал «Комсомолке» резкий рост смертности в регионе. Напомним, в 2020 году по сравнению с 2019-м в Рязанской области зарегистрировано на 2930 (или на 17,4%) смертей больше (читать подробнее).

По состоянию на 31 декабря 2020 года коронавирусная инфекция была признана основной причиной 237 летальных исходов. При этом минздрав не отрицает, что людей, которые умерли с положительным тестом на COVID-19, было значительно больше. В случаях, не вошедших в «ковидную» статистику, инфекционное заболевание посчитали фоном:

«Пациенты скончались от болезней системы кровообращения, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких, онкологии на фоне течения новой коронвирусной инфекции, но она не являлось непосредственной причиной смерти», - пишет минздрав.

От ответа на вопрос, привел ли к обострению перечисленных недугов коронавирус, чиновники от медицины фактически уклонились. Не стали они называть и конкретное число таких случаев – лишь отметили, что по каждому из перечисленных заболеваний статистика ухудшилась, опять же избегая цифр. При этом ранее вице-премьер Татьяна Голикова отнесла насчет людей, имевших положительные тесты на COVID-19, половину избыточной смертности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!