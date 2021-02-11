Тень коронавируса: Рязанская область - в лидерах по смертности за 2020 год

Правительство РФ не стало отрицать, что избыточная смертность в России в 2020 году напрямую связана с коронавирусом. Рязанская область в этом смысле едва ли чем-то отличается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанская область оказалась на седьмом месте в России по смертности. Показатель на 1000 человек населения за 2020 год составил 17,8 смертей. Данные опубликованы Росстатом.

Хуже всего обстояли дела в Псковской области, где зарегистрировано 18,9 смертей на 1000 человек. Выше Рязанского региона также располагаются Тульская, Тверская, Владимирская, Новгородская и Орловская области.

Также пугающе высоко - на 11 месте - Рязанская область оказалась по превышению числа умерших над числом родившихся. Смертей в Рязанской области зарегистрировали почти в 2,3 раза больше, чем рождений, тогда как в 2019 году разница была ощутимо меньше - в 1,8 раза. Худшая по этому показателю Тульская область, где в 2,5 раза больше смертей.

Если говорить об абсолютных значениях, то в 2020 году в Рязанской области умерли 19800 человек. Это на 2930 человек или на 17,4% больше, чем в 2019 году. И по абсолютному, и по относительному приросту Рязанская область оказалась в четвертом десятке (33-е и 36 место соответственно), а «лидирует» в обоих случаях Чечня, где смертность за 2020 год увеличилась более чем на 40%.

Правительство РФ не стало отрицать, что избыточная смертность в России в 2020 году напрямую связана с коронавирусом. Особенно напряженным в этом плане, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, оказался декабрь. По предварительным данным, озвученным Голиковой, половина избыточной смертности приходится на людей с подтвержденным положительным тестом на COVID-19, включая те случаи, когда инфекция не признана ведущей причиной летального исхода.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Страшные цифры: ЗАГС рассказал, сколько рязанцев умерли в июне-ноябре 2020 года

Для сравнения приводятся показатели смертности в Рязанской области в указанные месяцы предыдущих годов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!