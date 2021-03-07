На призыв губернатора поучаствовать в флешмобе, рязанка отправила селфи из больницы

Пострадавшая сообщила о том, что перенесла операцию.

Жительница Рязани Светлана Коновалова отреагировала на призыв губернатора Рязанской области Николая Любимова поучаствовать в праздничном флешмобе и прислала свое фото из больницы. Снимок женщина снабдила гневным текстом в котором обвиняет чиновников в халатности.

«Уважаемый губернатор! Из-за халатного отношения сотрудников администрации города Рязани к своим обязанностям я, как и многие женщины нашего города, оказалась на больничной койке. О селфи с любимым можно забыть теперь надолго…», - написала Светлана.

Также женщина сообщила, что врачи ОКБ отказались оказывать ей медицинскую помощь из-за чего ее прооперировали в Москве.

Напомним, губернатор Николай Любимов разместил на своей странице «ВКонтакте» призыв выкладывать фотографии женщин, снабдив их хэштегом #селфислюбимой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!