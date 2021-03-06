Губернатор Любимов запустил в Рязанской области флешмоб к 8 марта.

Губернатор Николай Любимов решил порадовать женщин и предложил мужчинам сделать праздник «по-настоящему ярким и теплым».

— Предлагаю напомнить любимым женщинам, как они дороги и важны для нас. Размещайте на своих страницах или в комментариях фотографии с хештегом #селфислюбимой. Пусть добрых слов, признаний в любви и комплиментов будет больше! — сообщил Любимов на своей странице во «ВКонтакте» 5 марта.

Отметим, что по состоянию на 6 марта 09:40 флешмоб от губернатора во «ВКонтакте» поддержали лишь пять пар.

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