Полиции вновь придется заняться делом сына Сергея Филимонова, насмерть сбившего ребенка

Полиции вновь придется заняться делом против сына Сергея Филимонова, насмерть сбившего ребенка.

Прокуратура в третий раз отменила постановление о прекращении уголовного дела в отношении Никиты Филимонова – сына бывшего вице-губернатора Рязанской области, а ныне председателя контрольно-счетной палаты Рязани и руководителя городского отделения «ЕР» Сергея Филимонова, сообщает «ВидСбоку».

Прокуратура Октябрьского района пришла к выводу, что нарушение Правил дорожного движения Никитой Филимоновым находится в «прямой причинно-следственной связи со смертью мальчика», в связи с чем в его действиях усматривается часть 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Однако до настоящего времени к уголовной ответственности Никита Филимонов не привлечен, обвинение ему не предъявлялось.

ДТП произошло 13 марта в 19:20 на улице Новоселов молодой водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил ребенка 10-летнего Ярослава Гришина. Позже стало известно, что у Филимонова плохое зрение, окна машины затонированы, а мчался он на скорости около 100 км/час (читать подробнее).

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