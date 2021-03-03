Рязанец пожаловался губернатору на «отсутствие» части Северной окружной

В среду, 3 марта, рязанец Артем Севастьянов в социальной сети «ВКонтанкте» в одном из наиболее популярных сообществ («Рязань») обратился к губернатору Николаю Любимову:

- Возможно, вы просто не знаете, но у нас нет части Северной окружной дороги от микрорайона Канищево до съезда на Солнечную. То, что там есть, соответствует дороге в глуши к заброшенному коровнику. Деньги выделяются. Когда появится дорога?

Поясним, что на данном участке ежегодно появляется огромное количество ям и выбоин, которые становятся причинами ДТП. Разбитые подвески и пробитые колеса на Северной окружной просто не сосчитать.

Тема моментально начала активно обсуждаться пользователями соцсети, поскольку этой дорогой проезжают практически все жители областного центра.

Со стороны редакции отметим, что Северная окружная дорога находится в муниципальной (городской) собственности. Процедура передачи в региональную (областную) собственность уже запущена. После передачи в областную собственность власти региона обещают провести полноценный ремонт дороги.

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