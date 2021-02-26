Таяние снега спровоцировало на Северной окружной мощную пробку

После резкого потепления, о котором власти предупреждали несколько дней, а ГИБДД просила быть внимательными на дорогах, транспортный коллапс случился практически по всей Рязани. Особенно автомобилисты жалуются на Северную окружную дорогу. По их словам, дорога просто «поплыла» после таяния снега. Другие утверждают, что с таянием снега начинает буквально исчезать и асфальт.

По данным на 26 апреля 16:47, на Северной окружной дороге в пробке стоит небольшой участок длиною в 1,22 км по направлению к центру Рязани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за таяния снега глыба льда буквально разворотила автомобиль, который ехал по Московскому шоссе (читать подробнее).

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