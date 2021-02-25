ГИБДД назвала самые опасные участки рязанских дорог из-за потепления.
Фото: Александр ГЛУЗ
Рязанская ГИБДД рассказала, какие дороги региона наиболее опасны из-за резкого потепления. На некоторых участках дорог возможна сильная гололедица. Речь идет о федеральных и региональных трассах:
- М5 «Урал»;
- Р22 «Каспий»;
- Р132 «Золотое кольцо»;
- Рязань – Спас-Клепики;
- Рязань – Спасск-Рязанский;
- Рязань – Пронск – Скопин;
- Рязань – Ряжск;
- Ряжск – Касимов – Нижний Новгород».
«В Рязани и других населенных пунктах может возрасти вероятность возникновения ДТП с материальным ущербом. Водителям следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между автомобилями, не превышать скорость.
Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления водители должны внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль и вызвать врача», - говорится в сообщении.
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