Активисты «Дышим чисто» обратились к прокурору Рязанской области из-за отравленного воздуха

Активисты «Дышим чисто» написали обращения прокурору Рязанской области Ивану Панченко и министру регионального природопользования Александру Новикову.

«Благодаря датчикам, мы видим насколько регулярны у нас выбросы - по обоим постам практически ежедневно обнаруживаются превышения ПДК. В данный момент, по факту выбросов, обнаруженных в феврале отправлены обращения прокурору Панченко и министру Новикову» - говорится в сообщении.

Ранее проходила информация, что в поселке Мирный выявлены превышения по акролеину, формальдегиду и сероводороду. В районе улицы Зубковой — по диоксиду серы и сероводороду (читать подробнее).

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