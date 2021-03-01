В Рязани снова превышены загрязнения в атмосфере

Выбросы не прекращаются. Фото их архива "КП"-"Рязань".

Народные газоанализаторы вновь показали превышения по выбросам в Рязани. Об этом сообщает общественная организация «Дышим чистым».

Графики показывают превышения по обоим постам, говорится в сообщении. Так, в поселке Мирный выявлены превышения по акролеину, формальдегиду и сероводороду. В районе улицы Зубковой — по диоксиду серы и сероводороду.

Отиметим, что что в феврале нынешнего года рязанцы неоднократно жаловались на вонь в городе, при этом были также зафиксированы превышения.