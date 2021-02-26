Масленица в Рязани 2021 – как и где будут праздновать. Фото: Олег УКЛАДОВ

Широкое празднование Масленицы в 2021 году в Рязани остается под вопросом. Об этом стало известно по итогам заседания городской антитеррористической комиссии.

В 2021 году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. На 13 марта запланированы проводы зимы «Душа моя, Масленица!». Пройдут они в ЦКПиО, но если только губернатор снимет ограничения. В противном случае зиму будут провожать в онлайн-формате на нескольких городских площадках.

Для этого в ЦПКиО в районе Зеленого театра, в Лесопарке и на улице Почтовой установят большие экраны, которые будут создавать праздничное настроение с песнями и плясками. Всего в режиме онлайн запланировано 39 праздничных мероприятий.

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