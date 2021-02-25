В Рязани могут продлить работу троллейбусов до полуночи

25 февраля депутаты Рязанской городской Думы на очередном заседании предложили пустить два дежурных троллейбусных маршрутов, которые будут ходить до полуночи.

Как отметил депутат Денис Милюков, в последнее время от рязанцев поступает множество жалоб и обращений на работу общественного транспорта – люди не могут уехать в часы и после девяти часов вечера.

По словам Милюкова, целесообразно было бы пустить два «полуночных» троллейбусных маршрута от Дашково-Песочни на Московский, а также из Горрощи до «Рязцветмета».

Ранее один из рязанцев предлагал главе администрации Елене Сорокиной пустить из военного городка Дягилево дополнительный коммерческий транспорт в Горрощу (читать подробнее).

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