Рязанец пожаловался на нехватку маршруток в военном Дягилеве

Рязанец Константин Крылов пожаловался главе администрации города Елене Сорокиной на плохое транспортное обеспечение в Дягилеве (военный городок) и попросил добавить еще один маршрут, например, в Горрощу.

«Дягилево - забытое всеми место. Улица Забайкальская - конечная остановка транспорта. Троллейбус №1 ходит редко, по вечерам и в выходной его можно ждать час на остановке. Есть маршрутка №41, но можно сделать еще один маршрут коммерческого транспорта?» - написал мужчина.

По его словам, целесообразно было пустить транспорт из Дягилева в Горрощу. Это очень нужно студентам, кроме того, многие едут в больницы.

Власти Рязани отреагировали на сообщение и отчитались, что «для недопущения отклонения от расписания движения автобусов 41-го маршрута с перевозчиком провели разъяснительную работу.

— В настоящее время, по информации управления транспорта, выпуск машин на линию происходит по установленному графику, на маршруте работают 20 автобусов. Средний интервал прибытия автобусов на остановку составляет 10 минут. Дополнительно мы передали ваши замечания ответственным специалистам управления транспорта для контроля за ситуацией, — ответили чиновники.

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