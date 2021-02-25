В Рязанской области COVID-19 унес жизнь 82-летней женщины

В четверг, 25 февраля, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 82-летней женщины и двух мужчин: 55-ти и 65-ти лет.

Все жертвы скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 25 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 290 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).