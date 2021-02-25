Кривая стремится вниз – все о COVID-19 в Рязанской области на 25 февраля

В четверг, 25 февраля, в Рязанской области выявили 72 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 24 276 рязанцев. Нужно отметить, что 72 случая – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с 9 октября 2020 года. Тогда выявили 65 новых случаев. Кривая заболеваемости в Рязанской области уверенно идет вниз. По всей видимости, позитивное воздействие на динамику оказывают морозы и вакцинация.

Поправился за сутки 71 человек. Общее количество выздоровевших – 22 286 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса стали три человека. Всего, по официальной информации, COVID-19 на 25 февраля унес жизни 290 рязанцев.