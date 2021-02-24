Владимир Бурмистров объяснил массовые увольнения в администрации Рязани

Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров объяснил массовые увольнения чиновников. По его словам, сыграла совокупность многих причин.

— Это многочисленные жалобы горожан на сферу ЖКХ и другие сферы, вызовы общества, необходимость в новых качественных изменениях в системе управления. Требования к руководителям возрастают с каждым годом, — сказал чиновник в интервью «ВидСбоку». — Если брать то, чему нас учат в Сколково, то сейчас нужен совершенно новый уровень руководителей, нужны другие принципы руководства, новые идеи. В том числе, по привлечению инвестиций, оптимизации и уходе от лишних затрат.

Как подчеркнул Бурмистров, менеджер должен начинать думать совсем по-другому. В Сколково приходят инвесторы, готовые профинансировать любую хорошую идею, которая даст прорывной эффект для экономики. Этому сейчас учат всех менеджеров городов.

— Мы начали перестраивать работу руководителей: от документооборота до системы принятия решений. Не всем это удавалось. Они все нормальные люди-то, они обеспечивали город. Никто из них не провалился, никто из них не подвел, но в текущей ситуации им сказали, что требования будут расти. На семью, на все остальное будет оставаться еще меньше времени. Многие приняли решение покинуть свои посты. Я не говорю, что их не будет вообще нигде. Вполне возможно этих людей еще привлекут к работе, — отметил замглавы администрации.

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