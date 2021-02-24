В Рязани умер известный врач-нейрохирург Юрий Польщиков

В Рязани скончался врач-нейрохирург Юрий Польщиков. Об этом в социальных сетях сообщила его дочь.

«15 февраля на улице Юбилейной, недалеко от спортзала «Экватор» скромно одетый мужчина упал и не мог подняться. Прохожие подняли его, держали и вызвали скорую помощь, искали его родных через телефон. Это был мой отец, нейрохирург доктор Польщиков», написала девушка.

По ее словам, во время падения врач сломал шейку бедра. Через неделю он скончался в больнице, не смог выкарабкаться после операции.

Девушка поблагодарила рязанцев, которые помогли мужчине после падения и вызвали медиков.

Ранее рязанка Светлана Коновалова пожаловалась в соцсетях на неубранный от снега и наледи пешеходный переход. Девушка упала и получила жуткую травму (читать подробнее).

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