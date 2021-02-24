Переход на Кальной, где жуткую травму получила молодая рязанка, расчистили от наледи. Фото: Светлана Коновалова.

Власти Рязани расчистили пешеходный переход на улице Кальной от снега и наледи, где несколько дней назад серьезную травму получила молодая рязанка. Напомним, Светлана Коновалова после падения записала несколько видео, в которых обратилась к администрации Рязани, и указала, что по таким [с наледью] пешеходным переходам передвигаться очень сложно., особенно пожилым людям.

— Если администрация Рязани ничего не сделает, я буду вынуждена обратиться на федеральные каналы, — сказала девушка.

После огласки в СМИ и социальных сетях Дирекция направила на указанный участок рабочих, которые расчистили переход и посыпали его противоголелдной смесью.

Отметим, что Светлана после получения травмы имеет полное право обратиться в суд, за получением компенсации.

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