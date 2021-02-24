В Горроще с 16 этажа выпал и разбился насмерть курсант Академии ФСИН

На улице 4-Линия в Рязани погиб курсант Академии ФСИН. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах. В настоящее время следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту обнаружения трупа, чтобы установить очную причину смерти парня и все обстоятельства случившегося.

Трагедия произошла в Горроще в ночь на 24 февраля. Парень выпал с балкона, расположенного на 16 этаже. Возбуждать уголовное дело по данному случаю или нет, решат следователи.

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