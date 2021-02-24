В Рязани при падении с высоты погиб молодой человек

На улице 4-я Линия в Рязани у многоэтажного дома обнаружен труп молодого человека. 22-летний парень, по предварительным данным, погиб при падении с высоты. Трагедия произошла в ночь на 24 февраля.

Как сообщили «Комсомолке» в СУ СКР по Рязанской области, по факту смерти молодого человека Железнодорожным МСО организована доследственная проверка, чтобы установить обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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