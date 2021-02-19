Из-за «Водоканала» больница №8 приостановила плановую госпитализацию

Утром 19 февраля на водопроводе по улице Семинарской в Рязани произошла очередная коммунальная авария в системах МП «Водоканал». Специалисты отключили поврежденный участок водовода и стали подвозить воду к городской клинической больнице №8.

Отметим, что ранее власти города заверяли жителей, что воду отключать не планируют.

— В связи с аварией на водопроводе в городе, в учреждении возникли временные ограничения. Плановая госпитализация приостановлена, — это сообщение появилось на сайте городской больницы №8 Рязани, расположенной на улице Каширина (читать подробнее).

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