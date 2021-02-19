В горбольнице №8 Рязани приостановили плановую госпитализацию

В специализированной "женской" клинике приостановили плановый прием больных. Фото: Yandex.карты.
"В связи с аварией на водопроводе в городе, в учреждении возникли временные ограничения. Плановая госпитализация приостановлена", - это сообщение появилось на сайте городской больницы №8 Рязани, расположенной на улице Каширина.
"КП"-Рязань" писала о том, что утром 19 февраля буквально залило водой две улицы: Каширина и Семинарскую.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!