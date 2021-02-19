В горбольнице №8 Рязани приостановили плановую госпитализацию

В специализированной "женской" клинике приостановили плановый прием больных. Фото: Yandex.карты.

"В связи с аварией на водопроводе в городе, в учреждении возникли временные ограничения. Плановая госпитализация приостановлена", - это сообщение появилось на сайте городской больницы №8 Рязани, расположенной на улице Каширина.

"КП"-Рязань" писала о том, что утром 19 февраля буквально залило водой две улицы: Каширина и Семинарскую.

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