На капремонт тепломагистралей в Рязани пустят еще 100 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рязани дополнительно выделят из областного бюджета 100 млн рублей на капитальный ремонт магистральных трубопроводов. Эти деньги заложены в подпрограмму «Модернизация коммунального комплекса». Министерство ТЭК и ЖКХ, которое ее реализует, опубликовало протокол отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

Отбора как такового не было – заявка Рязани оказалась единственной. И едва ли так могло бы получиться «само собой», то есть не по решению региональных властей.

Тем не менее, деньги областному центру, где износ тепломагистралей достигает 85%, действительно необходимы. При нынешней системе хозяйствования работы по их замене проведут если не за бюджетный счет, то за счет потребителей.

Последнее приведет к тарифным последствиям для населения, как уже приводит решение властей полностью включить в инвестиционную программу МУП «РМПТС», а значит в плату за отопление и горячую воду, более 1,1 млрд рублей на реконструкцию 7 километров тепломагистралей. Ряд экспертов считает, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 410 от 05.05.2014 в тариф могли заложить не более 595 млн рублей, а остальное профинансировать из нетарифных источников (читать подробнее).

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