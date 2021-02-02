Рязанцы переплатят лишние полмиллиарда за «золотые» трубы? Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани запланировали и включили в Схему теплоснабжения замену надземного семикилометрового участка 1-й тепломагистрали, Центролитовской и частично 2-й тепломагистрали в 2021-2023 годах. Прокладка начнется от Ново-Рязанской ТЭЦ и далее через Южный промузел в сторону Горрощи. По нашим данным, на этом участке наблюдались самые большие теплопотери. То есть реконструкция напрашивалась уже давно, а теперь власти и МУП «РМПТС», которые прежде бездействовали, планируют потратить на замену изношенного участка 1,1 млрд рублей.

«Сколько на трубы, а сколько в карманы?»

Астрономическая сумма привлекла внимание столичного журналиста и блогера с почти 1,5 млн подписчиков на YouTube Андрея Караулова:

- Сколько на трубы, а сколько в карманы? - задается он вопросом в своем видеоролике. - Я на месте прокурора присмотрелся бы к этому аукциону.

1,1 млрд рублей - это больше 160 тысяч рублей на перекладку одного погонного метра надземного трубопровода. Возникает вопрос: откуда такая высокая цена и почему она в полном объеме включена властными структурами области в тарифы для населения?

Первый тендер начался в конце ноября 2020 года, второй - в начале декабря, и в конце месяца стал известен подрядчик - рязанское ООО «ТехноГрупп». В действительности конкурс не состоялся, и эта компания стала единственным претендентом на такой лакомый кусок, - по сути, организаторы ее просто назначили. В итоге самую масштабную реконструкцию теплосетей в постсоветский период доверили фирме, которая… на этом виде деятельности не специализируется. На сайте компании указано, что она в основном занимается дорожными работами, асфальтированием и благоустройством территорий.

С детских площадок на тепломагистраль

За свою историю ООО «ТехноГрупп» лишь однажды бралось за ремонт трубопроводов - летом 2018 года, после смены исполнительной власти в Рязанской области. В остальных случаях для РМПТС они занимались только земляными работами и восстанавливали дорожное покрытие.

И вообще, эта фирма невероятно часто получает подряды от местных властей - даже без реконструкции тепломагистрали: 128 контрактов на сумму 2 млрд рублей. Она «фаворит» для таких заказчиков как структуры администрации Рязани, особенно управление благоустройства. Однако устанавливать детские площадки и работать на огромном инженерном объекте с диаметрами труб до 1,2 метра, согласитесь, - вещи несопоставимые.

Всего ООО «ТехноГрупп» зарегистрировало 46 (!) видов деятельности - на зависть корпорациям с огромными штатами. У небольших организаций это с легкостью может указывать на их роль фирмы-прокладки при реализации проектов, где они на самом деле необходимыми ресурсами и компетенцией не обладают. Задача фирм-прокладок - аккумулировать деньги в интересах анонимной персоны или группы лиц. Остальное сделают профессиональные субподрядчики.

Впрочем, информация о заключенном с «ТехноГрупп» договоре в системе госзакупок до сих пор не появилась. Есть версия, что как раз из-за поднятой в СМИ шумихи. Также высказывается предположение, что подрядчик не перечислил заказчику сумму обеспечения заявки по конкурсу (почти 175 млн рублей). Если это так, то есть все основания для включения подрядчика как юрлица в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Предусмотрена административная ответственность заказчика за укрывательство таких фактов от ФАС. Все сроки, предоставленные законом для подписания договора, уже прошли, но никаких юридических последствий для нарушителей процедуры торгов так и не наступили.

Наверное, контролирующие органы должны были заинтересоваться этими фактами. Но ларчик может открываться просто: как сообщает близкий к горадминистрации источник, бенефициаром ООО «ТехноГрупп» является депутат Рязанской гордумы Роман Худяков. Секрет коммерческого успеха прост - найти общий язык и общие интересы с командой чиновников-гастролеров из Ростова-на-Дону, облюбовавших для своих целей сферу ЖКХ в Рязанской области.

Чиновники-гастролеры еще при деле?

Как известно, отец-основатель ростовской команды Игорь Греков покинул пост вице-губернатора Рязанской области, вместе с ним ушел в отставку его земляк и советник по ЖКХ Владимир Арцыбашев. Это связывают с разбирательствами после пресс-конференции Владимира Путина, на которой президента неожиданно для всех попросили присвоить Грекову звание Героя России. При этом подвиг чиновника на пожаре, о котором шла речь, подтверждения официальными источниками, в том числе со стороны МЧС, не получил. Подлила масла в огонь вскрывшаяся судимость «полного тезки» вице-губернатора на его родине.

Однако остальные управленцы с берегов Дона пока остаются на своих местах: вице-мэр Рязани по городскому хозяйству Владимир Бурмистров, заместитель начальника горуправления энергетики и ЖКХ Иван Нелин, заместитель гендиректора областного фонда капремонта Андрей Минеев и другие. Каждая из названных персон имеет широчайшие полномочия.

При участии ростовской команды взнос на капремонт в Рязани стал одним из самых больших по России - вырос до 11 рублей 65 копеек. При них же неуклонно, сверх установленного правительством РФ норматива, быстрее инфляции растут тарифы за отопление для населения, которые даже выше московских. И будут расти дальше, пока это безумство не остановит более разумный региональный политик, ведь те самые 1,1 млрд рублей на реконструкцию тепломагистрали РМПТС полностью оплатим мы, конечные потребители.

Из-за включения инвестиций по этому проекту в платежи на тепло для населения в Рязани с 1 июля 2021 года тарифы вырастут на 6,3%, что выше уровня инфляции и предельного индекса роста оплаты за ЖКУ, который установлен правительством РФ на 2021 год (3,4%). Насколько это законно, редакция постаралась разобраться собственными силами.

Обдираловка по-рязански

Да, вы не ослышались, эта огромная сумма, и даже больше - 1 млрд 157 млн рублей, была полностью включена региональной властью в инвестиционную программу МУП «РМПТС», которая учитывается в тарифе на тепло для населения. Для этого МУПу были созданы неслыханные ранее льготы и условия - в тариф для потребителей кроме амортизационных отчислений по проекту была заложена сверхприбыль на инвестиции в сумме 427 млн рублей. Причем, чиновники сделали это, не дожидаясь итогов конкурса и заключения договора РМПТС с подрядчиком - под «честное слово». Эксперты отрасли считают, что такие действия являются незаконными и стали основным фактором роста тарифов в 2020-2023 годах.

Разъясняем, почему. Существуют так называемые укрупненные сметные нормативы затрат, определенные Минстроем России для строительства инженерной инфраструктуры, куда относят и теплосети. Это предельная сумма, которую регулирующие госорганы могут заложить в тариф для населения. Для проекта РМПТС по обновлению 1-й и частично 2-й тепломагистралей она равна 595 млн рублей. Эту сумму рассчитал проектировщик и указал ее в проектной документации. По действующему постановлению правительства РФ №410 от 05.05.2014 г. расходы на инвестпрограмму, включаемые в тариф, не могут превышать затрат, рассчитанных по укрупненным сметным нормативам.

Проще говоря, в тариф для населения региональные власти имели право включить только 595 млн рублей, а оставшиеся расходы на реализацию проекта - изыскивать из других источников (например, за счет банковских кредитов, бюджетных субсидий). В этом случае чиновники обязаны были отказать муниципальным теплосетям в утверждении такой непомерно раздутой инвестпрограммы. Причины, из-за которых мэрия и РМПТС предпочли для реализации проекта использовать только тарифный источник, нам неизвестны, но данный вариант заставляет жителей переплатить за тепло полмиллиарда рублей.

Наша редакция призывает прокуратуру Рязанской области не допустить обдираловки населения Рязани и проверить на законность все действия руководства РМПТС и чиновников, ее допустивших.

Теперь слово правоохранителям

Складывается ощущение, что одна из главных целей чиновников-варягов - всячески увеличить денежные потоки, проходящие через МУП «РМПТС», которое они курируют. Не для того ли, чтобы из них черпать? Между тем, деньги на масштабные городские проекты могли быть выделены даже из федерального бюджета. Но Рязань упустила возможность попасть в пилотный этап федеральной программы Минстроя РФ по модернизации коммунальной инфраструктуры городов с ее износом более 60%.

Износ тепломагистралей в Рязани и других городах региона достигает 80%, они практически «мертвые». Прекрасно зная об этом, горе-управленцы не предприняли ничего, чтобы попасть в эту перспективную программу. Компетентный источник признался редакции, что от Минстроя России в регион даже поступало уведомление, но оно было отложено в долгий ящик без серьезных обсуждений. Тем временем другие города - такие как Орск - получают федеральные субсидии в сотни миллионов рублей и решают накопившиеся проблемы, включая модернизацию тепловых и водопроводных сетей (см. «А как у них»).

Оно и понятно: отщипнуть от федеральных средств сложнее - здесь работать и отчитываться нужно. А платежи населения управленцам «ближе к телу», особенно когда супруга одного чиновника-земляка - директор КВЦ (Ирина Прудникова после замужества стала Арцыбашевой), другой земляк заправляет коммуналкой на посту вице-мэра, а третий - в горуправлении энергетики и ЖКХ. Кто даст гарантии, что часть наших денег за тепло не утекает в «ростовские карманы»? Оценку деятельности «ростовских» в Рязани должны были дать правоохранительные органы, к чему сегодня общественность в соцсетях их активно призывает. Призываем и мы.

А КАК У НИХ?

Информация с официального сайта Минстроя России:

В Орске Оренбургской области завершились мероприятия на средства пилотной программы Минстроя России по модернизации объектов коммунального хозяйства с износом более 60%. Орск стал первым среди городов, завершивших весь перечень работ.

Комплексная программа затронула теплоснабжение, водоснабжение, сферу водоочистки. Всего было реализовано девять проектов, в числе которых реконструкция теплосетей, илопровода, котельной №1, строительство нового водопровода. Общий бюджет проектов в Орске составил около 350 млн рублей.