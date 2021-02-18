В Рязани решили увеличить кладбище «Богородское-2»

18 февраля на заседании комитета градостроительной деятельности Рязанской городской Думы утвердили расширение кладбища «Богородское-2». Речь идет об участке площадью более 136 тысяч кв. метров, который раньше находился в зоне военных объектов и режимных территорий.

Окончательное решение должны принять депутаты на заседании гордумы.

Изменения в генеральный план приняли еще в октябре прошлого года. Тогда администрация Рязани сообщила, что для строительства крематория необходимо выделить участок муниципальной земли площадью не менее 3 га, отвечающий всем санитарным нормам (читать подробнее).

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